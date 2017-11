Catholic Charities tiene fondos para ayudar a quienes fueron afectados por el huracán Harvey

by Rebecca Esparza

Catholic Charities USA ha otorgado un obsequio importante a Caridades Católicas de Corpus Christi para ser utilizado para ayudar aquellos que sufrieron daños económicos por el huracán Harvey. Los fondos se deben usar antes del 31 de diciembre, por eso solo hay un tiempo limitado para solicitar y recibir ayuda.



"A fin de ayudar a tantas personas necesitadas como sea posible, requerimos que los solicitantes presenten pruebas de daños o dificultades económicas relacionadas con tormentas. Las cosas que califican como prueba incluyen fotos de daños a la propiedad, una carta de denegación de FEMA o la denegación de cobertura de una compañía de seguros", dijo Linda McKamie, directora ejecutiva de Catholic Charities of Corpus Christi.



Las personas que perdieron su trabajo debido a un negocio que no se ha reabierto desde la tormenta podrían buscar ayuda con el renta, provisiones, una factura de servicios públicos o otros gastos comunes.



"En esa situación, aceptaremos una carta de un empleador que indique que el negocio ha sufrido penurias debido a la tormenta", dijo McKamie.



Aunque la asistencia directa en efectivo no está disponible a través de esta oportunidad de subvención, McKamie dijo que Catholic Charities podría hacer un pago de alquiler, pagar por el cuidado de niños o comprar materiales de construcción, si se cumplieran los requisitos necesarios.



"El primer paso es llamar a Catholic Charities al (361) 884-0651", dijo McKamie. "Pedimos la paciencia de todos mientras tratamos de ayudar a tantas personas necesitadas como sea posible. Gracias a la generosidad de los donantes de todo el país, tenemos fondos que pueden ayudar a aquellos que aún están tratando de recuperarse del huracán Harvey ".