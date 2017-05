Esfuerzo de V Encuentro se lleva a las parroquias

by Luisa Scolari, Corresponsal



El Padre Julián Cabrera se dirige a los participantes en una junta en Beeville donde se discutió la organización de equipos parroquiales para el V Encuentro. Las tres parroquias de Beeville tienen equipos organizados.

El desarrollo de el V (Quinto) Encuentro continua en la diócesis de Corpus Christi. Durante las ultimas semanas, el Padre Julián Cabrera tuvo juntas en varias partes de la diócesis con la intención de organizar equipos en el nivel de parroquias.

El V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana es un proceso de reflexión y acción eclesial de cuatro años que invita a todos los Católicos en los Estados Unidos a una inmensa actividad misionera, consulta, desarrollo de liderazgo y identificación de buenas practicas ministeriales en el espíritu de la nueva evangelización. El proceso ha sido propuesto como una actividad prioritaria del plan estratégico del 2017 al 2020, que inicia al nivel de la base y promueve el desarrollo de recursos y iniciativas que mejor sirvan a la creciente población hispana en las diócesis, parroquias, movimientos eclesiales y otras organizaciones y instituciones católicas a la luz de su tema, “Discípulos Misioneros: Testigos del amor de Dios.”

Con el motivo de continuar con el proceso de evangelización y consulta, el Padre Cabrera, junto con el equipo diocesano, visitaron en las parroquias de Our Lady of Victory en Beeville el 27 de Marzo, Nuestra Señora de Guadalupe en Alice el 3 de Abril y Holy Family en Corpus Christi el 4 de Abril. En la primera junta se reunieron parroquias en los decanatos de Beeville y Refugio; en Alice las parroquias de Alice y Kingsville; y en Holy Family las parroquias de el decanato en el oeste de Corpus Christi.

El Padre Cabreara dijo que hubo una gran participación en Beeville donde 35 fieles participaron. Las tres parroquias de Beeville, St. James, Our Lady of Victory y St. Joseph igual como una parroquia de Refugio, han organizado equipos. Nuestra Señora de Guadalupe en Alice y Our Lady of the Sea en Corpus Christi también tienen equipos para desarrollar el V Encuentro. Nuestra Señora de Guadalupe tiene equipos en español y en ingles.

“Si su parroquia todavía no a organizado un equipo, por favor de pedirle a sus pastor que llame una junta para discutir este propósito,” el Padre Cabrera dijo.

El primer principio de los cinco objetivos de el V Encuentro, incluye llamar a todos los católicos en los Estados Unidos a ser misioneros auténticos y alegres, testigos del amor de Dios con una voz profética en una iglesia culturalmente diversa. El segundo es proporcionar una visión eclesial renovada que desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar y formar jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir su vocación bautismal. El tercero es invitar a todos los lideres católicos a encontrar y acompañar a hispanos católicos que se encuentran en las periferias de la Iglesia y de la sociedad, en especial a los que viven en situaciones de riesgo y que no están involucrados activamente en su comunidad de fe.

El cuarto principio es identificar y promover oportunidades para los lideres pastorales católicos hispanos para servir en todos los niveles ministeriales de la Iglesia y la sociedad en general y aumentar el numero de protagonistas de la Nueva Evangelización. Por fin, el quinto principio es estimular una nueva ola de formación en la fe y de las iniciativas de desarrollo de liderazgo que preparan a los católicos hispanos para compartir y celebrar la Buena Nueva de Jesucristo y llegar a ser fermento del Reino de Dios en la sociedad.

La comunidad hispana, y por supuesto todo los católicos sin referencia a raza, están invitados a participar en este encuentro. Los equipos son organizado en forma bilingüe y el proceso trabaja con cualquier grupo, el Padre Cabrera dijo.

Se tiene como meta discernir como la Iglesia Católica de los Estados Unidos puede responder de la mejor manera a los hispanos para que puedan responder como discípulos misioneros al llamado de la Nueva Evangelización.

Durante enero a junio de este ano el proceso de evangelización y consulta continuara. Durante julio a diciembre se desollaran encuentros parroquiales. En el próximo ano de se celebrara encuentros regionales episcopales con el fin de una reunión nacional el 20-23 de septiembre 2018 en Grapevine Texas. En tal celebración del evento del V Encuentro se espera que 3,000 delegados de varios diócesis y de otras organizaciones católicas participaran.

Creación de la Oficina Nacional para asuntos Hispanos en 1972 fue el resultado de el primer Encuentro. Resultados de el segundo Encuentro en 1975 fue la creación de ocho oficinas regionales para asuntos Hispanos.

Después de el tercero Encuentro se organizo el Comité de Asuntos Hispanos como parte de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. También se promulgo el Plan Pastoral Nacional para el ministerio Hispano, dando luz verde y una visión clara a las diócesis y parroquias para responder a la creciente presencia hispana en los Estados Unidos.

Por final, el resultado de el cuarto Encuentro fue el ayudo a la Iglesia en los Estados Unidos a reconocer y apreciar su diversidad cultural a través de una experiencia de hospitalidad transformadora y un “nuevo Pentecostés”

El primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana en 2005-06 abrió nuevos caminos pastorales en el ministerio hacia y con la juventud hispana.

Continuando con el proceso de evangelización y consulta, el Padre Cabrera siguera ofreciendo sesiones informativas para conformar el equipo parroquial que ha de representar a su parroquia en el encuentro diocesano. Si algunas personas están interesadas en participar o recibir mas información, no duden en llamar a la Oficina del Ministerio Hispano con la señora Elda Olvera en el (361) 660-6225.