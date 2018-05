Futuros Propietarios de Casa, Acuden a la Feria Annual de Viviendas de Caridades Católicas

by Dayna Worchel, Corresponsal/Gloria Romero, Traductora

Yiyi Dean y Betty Berry de Caridades Católicas, prestan ayuda a una joven en su puesto de servicio HUD (Viviendas y Desarrollo Urbano) durante la tecera feria anual titulada: “Dare to Own the Dream and Housing Fair” o Atrevete a Realizar tu Sueño, Feria de Vivienda.

Abel Garcia y Anita Villarreal, han rentado un departamento por años y ahora les encantaría comprar su primera casa.

“Un departamento, núnca es realmente tuyo. También queremos mas privacidad, pero no sabemos por dónde empezar, ni qué necesitamos, por eso buscamos información, sobre cómo comprar una casa,” dijo Garcia.

Como ellos, hay muchas familias que desean lo mismo y llegaron a la feria annual de Caridades Católicas de Corpus Christi llamada: “Dare to Own the Dream and Housing Fair” (Atrevete a hacer realidad tu sueño en la Feria de Viviendas). Que se llevó a cabo el 14 de Abril.

La meta principal que la feria tiene como objetivo, es educar a futuros y actuales propietarios de casas, y ayudarles a eliminar prestamos abusivos, dijo Doreya “Yiyi” Dean, directora y administradora del –Consejo de Viviendas-, quien también esta a cargo de las solicitudes de donaciones para este departamento de Caridades Católicas en Corpus Christi. La organización ha estado ofreciendo viviendas y desarrollo urvano desde el año 2002 para proveer educación y promover la propiedad de casas.

“Nos hacen falta casas asequibles economicamente. Los departamentos son muchas veces mas caros que las casas. Es un trabajo en conjunto de bancos, compañías financieras y el programa de viviendas de la Ciudad de Corpus Christi, con la intención de crear consciencia en la comunidad,” dijo Dean.

La organización de Caridades Católicas, recibe donaciones de Caridades Católicas USA para ofrecer varios tipos de programas de la Agencia de Vivienda y Desarrollo Urbano, (HUD) para orientar a compradores de casa por primera vez, nos dijo ella.

Estos servicios se ofrecen de persona a persona individualmente e incluyen consejos y orientacion no solo antes de la compra, sino también después de ella, se ofrece educación a cerca de la literatura financiera, reparación de crédito y otros servicios.

El entrenamiento y consejo se ofrece en inglés o en español.

“Cada año, el Obispo Michael Mulvey escribe cartas a Caridades Católicas USA y a HUD, la Agencia Gubernamental de Vivienda y Desarrollo Urbano, para apoyar nuestros esfuerzos,” dijo Dean.

Algunas familias hablaron de las ventajas que tiene tener su propia casa. David y Melissa Martinez, dijeron que ellos quisieran tener algo a lo que ellos pudieran decir que es suyo. Durante largo tiempo han estado rentando y tienen dos hijos pequeños.

“Vivimos en Robstown, pero nos queremos mudar a Corpus Christi, porque ambos trabajamos en el area de North Beach y la distancia es muncha por recorrer,” dijo Melissa Martinez.

Mark y Michelle Brown dijeron que ellos estan criando una familia grande y viven en un apartamento de 600 pies cuadrados, ellos quieren verdaderamente comprar una casa. “Es tiempo de mejorar,” dijo Mark Brown, mientras reía.

Mike McLellan, Director Ejecutivo Interino, de Caridades Católicas en Corpus Christi, dijo que tener una casa propia es parte fundamental de la vida y es fuente de orgullo en una comunidad.

“Eventos como éste, proveen oportunidades para comprar una casa y tener bienes raices. El Gobierno Federal y la Asociación de Seguros contra Tormentas de Texas, ambos en un solo lugar, donde nadie te está presionando,” dijo McLellan a cerca del evento.

La propiedad de una casa, ayuda a crear trabajos en la comunidad y en las industrias de la construcción, añadió McLellan.

Representantes de bancos, compañías financieras, y la feria de viviendas, quieren ayudar a la comunidad a obtener su casa propia. Monique Espinosa es oficial de bienes raices de American Bank y dijo: “ Queremos educar a la gente en el proceso de adquisición y asegurarnos que eligieron el programa que mas se ajusta a sus necesidades.”

Algunas veces el proceso es rápido y se lleva un par de meses. El crédito tiene que ir de acuerdo con el ingrerso y debe ser correcto. El banco puede examinar el reporte del crédito con el cliente dijo Espinosa.

“El tiempo mas largo que le tomó a una familia fué tres años para poder calificar. Tomó tanto tiempo porque queríamos asegurarnos de que su crédito y sus ingresos eran correctos,” dijo ella.

Al final de cuentas la familia obtuvo su casa.

Para mas información a cerca de H.U.D. Programa de Orientación de Viviendas, comuniquese con Caridades Católicas de Corpus Christi, TX 78408. Telefono: (361) 884-0651 o visite catholiccharities-cc.org