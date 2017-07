Retiro ACTS promueve la vida de una parroquia

by Luisa Scolari, Corresponsal

Marcos Villarreal, director de la delegación de ACTS en la diócesis de Corpus Christi y Amalio Ortiz, coordinador de ACTS en español en la parroquia de el Sagrada Familia en Corpus Christi se reunieron en Our Lady of Perpetual Help.

Luisa Scolari para el South Texas Catholic





La parroquia de la Sagrada Familia (Holy Family) en Corpus Christi está organizando el primer retiro de ACTS en español para hombres que se llevara acabo el 3 al 6 de Agosto. ACTS es un seudónimo de adoración, comunidad, teología y servicio.

El señor Amalio Ortiz, quien actualmente esta coordinando la organización del retiro en la parroquia de Sagrada Familia, comentó que el sentía que el Espíritu Santo lo toco durante su participación en ACTS, haciendo un gran cambio en su vida.

“Antes no aceptaba a Cristo en mi vida pero (ACTS) despertó en mi un gran amor por Cristo y el deseo de servicio y a través de mi también impacto a toda mi familia ya que aprendí que es mi primera comunidad,” Ortiz dijo. “Mi esposa Cecilia esta sirviendo como sacristán en la parroquia y mis hijos como monaguillos, realmente ha hecho un gran cambio en nuestras vidas y dinámica familiar”.

ACTS se fundo en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Selma, Texas en Mayo de 1987. Fue iniciativa de Ed Coarten, Joe Hayes y Marty Sablik, quienes tenían experiencia como instructores y coordinadores del movimiento de retiros Cursillos. El movimiento se fue extendiendo por las parroquias de la Arquidiócesis de San Antonio y hoy esta presente en 22 estados de Estados Unidos, en ocho estados de México, en Canadá, Honduras, Sudáfrica e Inglaterra y cuenta con miles de voluntarios que imparten los retiros y otros miles de participantes que se benefician de ellos.

La Delegación de Corpus Christi esta conformada por 12 integrantes, hombres y mujeres teniendo actualmente como director al señor Marcos Villarreal, pero cada año se elige un nuevo director. El señor Villarreal dijo que “La tarea que tenemos es la de evangelizar a través del retiro de ACTS, hecho por laicos que cuentan con la autorización parroquial para acercar a nuestros hermanos a Dios, haciendo énfasis en la importancia de la comunidad de las parroquias.”

Cuando recién se formo el retiro, los directores veían que las personas que asistían de las diferentes parroquias se beneficiaban del retiro pero al regresar a sus casas, parroquias y trabajos no lo compartían. Por eso ahora un objetivo importante es que a través del crecimiento espiritual y de la fe de los asistentes al retiro, la comunidad de su parroquia se beneficie de ello.

Este propósito ha sido el éxito de este retiro, ya que las parroquias empiezan a crecer desde la base. El retiro se organiza para los parroquianos de la parroquia anfitriona, pero se permite una pequeña cantidad de asistentes de otras parroquias para que la semilla se disemine.

Villarreal comento que para ser servidor en un retiro, el laico tiene que haberlo vivido anteriormente y comprometerse a servir. Después de haber vivido el retiro, se regresa como un miembro mas comprometido con su comunidad pues siente como el Espíritu Santo lo ha tocado. También busca de que manera puede servir a su comunidad para crecer a su parroquia. Se integra en actividades o ministerios que le gustan y sabe hacer, pero también en tareas que no le gustan pero que se necesitan hacer.

Cuando se organiza un retiro se consideran por lo general 36 integrantes con un equipo de 36 servidores, pues es un numero de asistentes que se pueden sentir a gusto y conocerse todos. “Sin embargo,” Villarreal dijo, “hubo uno de 18 asistentes y fue tremendo, con un excelente resultado.”

Retiros se organizan para jóvenes, hombres y mujeres por separado.

Cada parroquia donde se a organizado el retiro ACTS tiene un equipo coordinador de ACTS con 10 integrantes que se encargan de las necesidades y el buen funcionamiento del programa. Tienen reglas y reuniones y están organizados para ayudar y apoyar a la parroquia y no ser una carga y representarle mas trabajo.

El impacto de ACTS en las parroquias es el fuerte despertar del sentido de comunidad y deseo de servir, Villarreal comento.

Cuando una comunidad se conoce, es mas fácil identificar las necesidades y problemas que en ella existe y también mas fácil el trabajar para resolverlo. Por eso, muchos de los asistentes al retiro sirven en las parroquia como lectores, catequistas, ministros extraordinarios de la santa Comunión, clases de Biblia, decoradores de la iglesia, etc.

Si alguien esta interesado en participar en algún retiro de ACTS, ser voluntario o integrarse como miembro coordinador del equipo parroquial, pueden comunicarse con las oficinas de su parroquia para pedir informes o también puede entrar a la pagina: amccctx.org.