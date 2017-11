Reunion del V Encuentro diocesano

by Luisa Scolari, Corresponsal

La parroquia de St. Philip the Apostle fue sede del V Encuentro Diocesano, el sábado 16 de septiembre, dando inicio con una hora de Adoración al Santísimo guida y dirigida por el Obispo Michael Mulvey. El obispo se dirigió a la feligresía dando un mensaje de la gran importancia que tiene el pertenecer unidos como Iglesia.



“Estamos en el camino de la evangelización y para que la Iglesia avance, lo mas importante es la unidad ya que sin ella no podemos hacer nada. Solos hacemos una pequeña cosa, pero juntos hacemos que las cosas pequeñas sean mas grandes porque el espíritu de Jesús es de unidad”, el obispo dijo.

El obispo explico como San Pablo concibe la Iglesia como un cuerpo que posee muchas partes, todas igualmente necesarias y ninguna mejor que la otra. “El ojo no le puede decir al pie: ‘no te necesito’, ni la oreja puede decir a la boca ‘yo soy mejor que tu’. Muchas veces escuchamos: ‘de donde yo vengo las cosas se hacen así’ o ‘son mejores que aquí porque…’. Y la otra persona piensa lo mismo de su idioma, costumbre o cultura. Pero lo que debemos entender es que todos somos diferentes pero siempre igual de importantes para Jesús y su Iglesia”, el obispo Mulvey dijo.

“Debemos ver las cosas como Dios las ve, no verlas como Irlandeses, Hispanos o Europeos. El solo nos ve como sus hijos”, el obispo Mulvey dijo.

El obispo enfatizo que lo mas importante para los fieles evangelizadores es que tengan la misma mentalidad de Dios, que la evangelización es un camino y no es instantánea. Para ser discípulos evangelizadores es necesario, el obispo dijo, que cada persona que se encuentra “vea a Cristo en nosotros y en nuestro actuar y nosotros debemos ver a Jesús en cada persona”. Lo mas importante en este encuentro es entender que lo debemos permanecer unidos como Iglesia y permanecer unidos a Jesús. Si tienen a Jesús en su corazón no pueden tener una mala cara sino una cara de alegría.

Juan David Henao, doctor en teología, hijo de padres teólogos y dueños de una estación de radio católica en Colombia, fue el orador invitado a dictar la conferencia. Henao comenzó explicando los significados de la palabra Jerusalén, cual significa lugar donde Dios cumple sus promesas, el lugar del encuentro con Dios.

Por eso para católicos, Jerusalén significa la Iglesia pues ya que para nosotros es un lugar de encuentro con Dios. Por eso San Lucas nos dice: “no se alejen de Jerusalén”, que para Católicos significa, no se alejen de la Iglesia. No debemos caminar de Jerusalén hacia Emaús, Henao dijo, pues eso significa que nos alejamos del encuentro con Dios, de la Iglesia. Cuando uno le da mas importancia al dinero, al trabajo, al entretenimiento, se llenan de preocupaciones, de obligaciones y todas esas cosas causan que se alejen de Jerusalén.

Por su puesto, se van descuidando del ministerio, del servicio, de los sacramentos y van caminando hacia Emaús, cada paso que dan en la vida se acercan o se alejan de Dios. Cada decisión que toman en la vida se acercan o se alejan de Dios.

Henao explico que escatológicamente Jerusalén significa el cielo, por eso cuando uno esta caminando de espaldas a Jerusalén esta tomando decisiones que lo alejan de la voluntad de Dios, del cielo. El V ENCUENTRO, dijo Henao, brinda una oportunidad de volver a Jerusalén, volver a dar pasos hacia Dios. Católicos devén cuestionar así mismo si están acomodados en una neutralidad cómoda sin inquietarse por nada, sin entregarse por nada.

En este V ENCUENTRO, Henao dijo, el Señor nos quiere cuestionar, nos quiere decir: “puedo ver mas de ti! Puedes dar mas de lo que me has mostrado hasta ahora! Puedes dar un paso mas de fe! Puedo ver mas de tu entrega! Muéstrame mas de tu entrega a mi Iglesia! Ya que tienes mucho mas para dar en tu Corazón”.

Continuo Henao, no deben dejar que su fe se enfrié, no pueden ser tibios, o frio o caliente; “porque tibio te vomitare de mi boca dice el Señor”. Entonces, no tomar ninguna decisión es ya haber tomado una mala decisión.

“Con este V ENCUENTRO podemos renovar nuestras fuerzas y volver a nuestro encuentro con Dios, volver a dar pasos hacia el cielo,” Henao dijo. “Comprometernos mas con la Eucaristía y los sacramentos, comprometeros mas con la nueva evangelización, volver a comprometernos con su Iglesia pues el llamado de Dios apremia, es el momento de dar un si radical y contundente a Dios como el ‘si’ de María.”

El Padre Julián Cabrera, como director del ministerio hispano, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes provenientes de diversas parroquias de la Diócesis de Corpus Christi. Recalcando al igual que el obispo, el Padre Cabrera insistió en la importancia de mantenerse unidos y activos en la Iglesia. Invito a los que asistieron ser mas participativos, ser miembros mas activos de la Iglesia, ya que como bautizados están llamados a evangelizar y deben aprovechar toda oportunidad para hacerlo.

Dijo el Padre Cabrera que el V ENCUENTRO brinda la oportunidad "para renovar nuestras fuerzas y sin esperar mas volver a Jerusalén, volver a dar pasos hacia Dios." Termino su participación diciendo que "Dios quiere que salgamos al encuentro de nuestros hermanos," recordando la asamblea el pedido que el Papa Francisco hizo a los sacerdotes de que salieran de sus parroquias al encuentro de los que no van. Igualmente todos los laicos están invitados a hacer lo mismo.

El evento también conto con las participaciones del Padre Fernando Gámez quien dijo que: “Debemos de dar testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas y contarle al mundo que Dios esta presente, sigue vivo y actuando sobre nosotros, sus discípulos y misioneros del amor de Dios. Hemos dejado nuestra misión evangelizadora solo en manos de sacerdotes y monjas, cuando es misión de todo bautizado.

“Jesús es mas que solo una religión, no seguimos una religión sino que seguimos a Jesús, el hijo de Dios. El Cristiano no esta hecho para estar cómodo sino para caminar con Cristo. El Papa Francisco nos dice que hay que dar nuestro primer paso, trasciendan, sean transformadores de vidas. Jesús no nos pide que vayamos al África, te pide que seas misionero en tu casa, en el trabajo, con tus amigos, con tus vecinos. Debemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer pero con Dios transformaremos el mundo, pues para ello fuimos creados”.

La señora Consuelo Martínez, también contribuyo unas palabras de inspiración. “Tienes que responder para ser Iglesia, y cuando sucede algo, no eres tu, es Dios quien hace maravillas en ti”! Martínez compartió y recomiendo que los fieles utilicen bien los medios por los que Dios los va llevando y por quien los mueve.

A ella Dios le dio la dicha de tener nueve hijos de los cuales dos siguieron su llamado al sacerdocio, los padres Frank y Pete Martínez.

Por ultimo, aconsejo a los que asistieron el encuentro que tengan una fe tan grande que contagie a otros y que “nunca, nunca, nuca dejemos de orar, pues Dios siempre esta escuchando nuestras oraciones.”

Durante la hora santa, se conto con la interpretación de hermosas melodías de adoración interpretadas magistralmente en viola por Melissa Meléndez, destacada miembro de la Orquesta Sinfónica de Corpus Christi, creando una atmosfera de meditación y recogimiento. Para el cierre del evento, se presento el Grupo de Danzantes de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Alice.

El padre Cabrera invita a fieles interesados en formar parte del V ENCUENTRO, que se comuniquen a la Oficina del Ministerio Hispano de la diócesis al: (361) 453-2991.