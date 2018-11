V Encuentro, una experiencia de gran emoción espiritual

"¡Fenomenal! Fue una experiencia única, ver a tantos Obispos al mismo tiempo en un solo lugar. Más de 3,000 personas con estas maravillosas ideas; cómo unir iglesias, cómo unir comunidades y cómo desarrollar comunidades. Quiero decir que fue genial. Muchos talleres de ideas que se desarrollaron a lo largo de los días que estuvimos allí y todas muy positivas. Nos estamos moviendo en la dirección correcta.” – Fred Garza, Chapter Director for ACTS and parishioner of St. Philip the Apostle